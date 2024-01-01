История обменного курса бутанский нгултрум–боливийские боливиано

Обменный курс бутанский нгултрум/боливийские боливиано сейчас составляет 0,082, отражая изменение в размере -0.235% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.794% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,083, и минимумом, равным 0,082, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.534% уменьшение стоимости.