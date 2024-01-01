История обменного курса боливийский боливиано–бутанские нгултрумы

Обменный курс боливийский боливиано/бутанские нгултрумы сейчас составляет 12,105, отражая изменение в размере -0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.162% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 12,134, и минимумом, равным 12,045, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.537% увеличение стоимости.