1 багамский доллар в ямайские доллары
Сконвертируйте BSD в JMD по реальному обменному курсу
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|1 BSD в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|156,6040
|156,6040
|Низкий
|155,4600
|154,6730
|В среднем
|155,9507
|155,7609
|Изменить
|0.42%
|0.99%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BSD к JMD
За последние 30 дней максимальный курс BSD к JMD составил 156,6040, а минимальный — 155,4600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 155,9507. Изменение курса BSD к JMD в процентном соотношении составило 0.42.
За последние 90 дней максимальный курс BSD к JMD составил 156,6040, а минимальный — 154,6730. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 155,7609. Изменение курса BSD к JMD в процентном соотношении составило 0.99.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из багамских долларов в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BSD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BSD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Багамский доллар / Ямайский доллар
|1 BSD
|156,20100 JMD
|5 BSD
|781,00500 JMD
|10 BSD
|1 562,01000 JMD
|20 BSD
|3 124,02000 JMD
|50 BSD
|7 810,05000 JMD
|100 BSD
|15 620,10000 JMD
|250 BSD
|39 050,25000 JMD
|500 BSD
|78 100,50000 JMD
|1000 BSD
|156 201,00000 JMD
|2000 BSD
|312 402,00000 JMD
|5000 BSD
|781 005,00000 JMD
|10000 BSD
|1 562 010,00000 JMD