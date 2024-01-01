История обменного курса бразильский реал–колумбийские песо

Обменный курс бразильский реал/колумбийские песо сейчас составляет 725,917, отражая изменение в размере -0.693% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.768% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/колумбийские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 736,208, и минимумом, равным 721,119, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.923% увеличение стоимости.