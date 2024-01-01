История обменного курса бразильский реал–чилийские песо

Обменный курс бразильский реал/чилийские песо сейчас составляет 169,450, отражая изменение в размере 0.572% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.237% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 170,099, и минимумом, равным 166,273, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.632% уменьшение стоимости.