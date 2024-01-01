История обменного курса чилийское песо–бразильские реалы

Обменный курс чилийское песо/бразильские реалы сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере -0.967% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/бразильские реалы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.915% уменьшение стоимости.