1 бразильский реал в багамские доллары

Сконвертируйте BRL в BSD по реальному обменному курсу

1 brl
0,18 bsd

R$1,000 BRL = B$0,1796 BSD

Среднерыночный курс в 17:25
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BRL в BSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18550,1971
Низкий0,17620,1762
В среднем0,18240,1891
Изменить-2.27%-6.57%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к BSD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к BSD составил 0,1855, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1824. Изменение курса BRL к BSD в процентном соотношении составило -2.27.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к BSD составил 0,1971, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1891. Изменение курса BRL к BSD в процентном соотношении составило -6.57.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2461,4941,6230,96719,573
1 GBP1,18811,297108,4231,7761,9281,14923,258
1 USD0,9160,771183,6241,371,4870,88717,938
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в багамские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Багамский доллар
1 BRL0,17963 BSD
5 BRL0,89816 BSD
10 BRL1,79633 BSD
20 BRL3,59266 BSD
50 BRL8,98165 BSD
100 BRL17,96330 BSD
250 BRL44,90825 BSD
500 BRL89,81650 BSD
1000 BRL179,63300 BSD
2000 BRL359,26600 BSD
5000 BRL898,16500 BSD
10000 BRL1 796,33000 BSD
Обменные курсы Багамский доллар / Бразильский реал
1 BSD5,56690 BRL
5 BSD27,83450 BRL
10 BSD55,66900 BRL
20 BSD111,33800 BRL
50 BSD278,34500 BRL
100 BSD556,69000 BRL
250 BSD1 391,72500 BRL
500 BSD2 783,45000 BRL
1000 BSD5 566,90000 BRL
2000 BSD11 133,80000 BRL
5000 BSD27 834,50000 BRL
10000 BSD55 669,00000 BRL