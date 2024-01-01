История обменного курса брунейский доллар–самоанские талы

Обменный курс брунейский доллар/самоанские талы сейчас составляет 2,019, отражая изменение в размере -0.230% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.160% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/самоанские талы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,033, и минимумом, равным 2,012, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.659% уменьшение стоимости.