История обменного курса брунейский доллар–угандийские шиллинги

Обменный курс брунейский доллар/угандийские шиллинги сейчас составляет 2 751,710, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2 763,220, и минимумом, равным 2 745,690, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.224% увеличение стоимости.