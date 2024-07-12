История обменного курса брунейский доллар–тунисские динары

Обменный курс брунейский доллар/тунисские динары сейчас составляет 2,307, отражая изменение в размере 0.034% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.475% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/тунисские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,323, и минимумом, равным 2,305, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.245% уменьшение стоимости.