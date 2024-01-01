История обменного курса брунейский доллар–сальвадорские колоны

Обменный курс брунейский доллар/сальвадорские колоны сейчас составляет 6,519, отражая изменение в размере -0.157% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/сальвадорские колоны колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 6,534, и минимумом, равным 6,503, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.164% увеличение стоимости.