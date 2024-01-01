История обменного курса брунейский доллар–шведские кроны

Обменный курс брунейский доллар/шведские кроны сейчас составляет 7,864, отражая изменение в размере 0.236% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.973% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 7,903, и минимумом, равным 7,789, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.311% уменьшение стоимости.