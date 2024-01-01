История обменного курса брунейский доллар–саудовские риялы

Обменный курс брунейский доллар/саудовские риялы сейчас составляет 2,795, отражая изменение в размере -0.154% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/саудовские риялы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,801, и минимумом, равным 2,787, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.166% увеличение стоимости.