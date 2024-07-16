История обменного курса брунейский доллар–парагвайские гуарани

Обменный курс брунейский доллар/парагвайские гуарани сейчас составляет 5 626,080, отражая изменение в размере -0.137% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.215% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5 640,890, и минимумом, равным 5 599,850, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.346% уменьшение стоимости.