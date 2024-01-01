История обменного курса брунейский доллар–пакистанские рупии

Обменный курс брунейский доллар/пакистанские рупии сейчас составляет 207,177, отражая изменение в размере -0.150% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.280% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 208,018, и минимумом, равным 206,718, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.340% уменьшение стоимости.