История обменного курса брунейский доллар–панамские бальбоа

Обменный курс брунейский доллар/панамские бальбоа сейчас составляет 0,745, отражая изменение в размере -0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.086% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/панамские бальбоа колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,747, и минимумом, равным 0,743, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.164% увеличение стоимости.