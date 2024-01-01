История обменного курса брунейский доллар–оманские риалы

Обменный курс брунейский доллар/оманские риалы сейчас составляет 0,287, отражая изменение в размере -0.100% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.082% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/оманские риалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,288, и минимумом, равным 0,286, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.169% увеличение стоимости.