История обменного курса брунейский доллар–непальские рупии

Обменный курс брунейский доллар/непальские рупии сейчас составляет 99,761, отражая изменение в размере -0.007% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.195% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/непальские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 99,872, и минимумом, равным 99,397, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.164% увеличение стоимости.