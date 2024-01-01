История обменного курса брунейский доллар–намибийские доллары

Обменный курс брунейский доллар/намибийские доллары сейчас составляет 13,554, отражая изменение в размере -0.212% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.273% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/намибийские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 13,616, и минимумом, равным 13,364, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.517% увеличение стоимости.