История обменного курса брунейский доллар–малавийские квачи

Обменный курс брунейский доллар/малавийские квачи сейчас составляет 1 290,100, отражая изменение в размере -0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.302% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 294,150, и минимумом, равным 1 284,050, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.456% увеличение стоимости.