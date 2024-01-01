История обменного курса брунейский доллар–македонские денары

Обменный курс брунейский доллар/македонские денары сейчас составляет 42,012, отражая изменение в размере 0.136% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.204% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/македонские денары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 42,166, и минимумом, равным 41,955, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.164% увеличение стоимости.