История обменного курса брунейский доллар–молдавские леи

Обменный курс брунейский доллар/молдавские леи сейчас составляет 13,142, отражая изменение в размере -0.464% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.541% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/молдавские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 13,231, и минимумом, равным 13,104, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.627% уменьшение стоимости.