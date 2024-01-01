История обменного курса австралийский доллар–вату Вануату

Обменный курс австралийских доллара/вату Вануату сейчас составляет 79,660, отражая изменение в размере -1.444% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.869% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 81,128, и минимумом, равным 78,973, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.016%.