澳元兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，澳元兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為79.513，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.728%。

在過去一星期，澳元兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在21-07-2024高見80.565，並在25-07-2024低見78.849。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.559%。