История обменного курса австралийский доллар–коморские франки

Обменный курс австралийских доллара/коморские франки сейчас составляет 301,988, отражая изменение в размере -0.606% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.415% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/коморские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 304,228, и минимумом, равным 297,472, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.396%.