澳元兌科摩羅法郎匯率歷史紀錄

今日，澳元兌科摩羅法郎的匯率目前為296.699，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.817%。

在過去一星期，澳元兌科摩羅法郎的匯率波動，在21-07-2024高見302.387，並在25-07-2024低見295.705。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.270%。