История обменного курса австралийский доллар–гвинейские франки

Обменный курс австралийских доллара/гвинейские франки сейчас составляет 5 665,110, отражая изменение в размере -1.123% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.130% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/гвинейские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 5 743,990, и минимумом, равным 5 603,090, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.