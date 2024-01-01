澳元兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，澳元兌幾內亞法郎的匯率目前為5,615.690，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.416%。

在過去一星期，澳元兌幾內亞法郎的匯率波動，在22-07-2024高見5,765.450，並在25-07-2024低見5,590.860。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.693%。