История обменного курса нидерландский антильский гульден–доминиканские песо

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/доминиканские песо сейчас составляет 33,638, отражая изменение в размере -0.045% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/доминиканские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 33,676, и минимумом, равным 33,566, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.240%.