Hollanda Antilleri guldeninden Dominik pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Hollanda Antilleri guldeninden Dominik pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hollanda Antilleri guldeninden (ANG) Dominik pesosuna (DOP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ANG - DOP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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ANG → DOP çevrim grafiği
1 ANG = 33,63880 DOP
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Hollanda Antilleri parası → Dominik pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Hollanda Antilleri parası Dominik pesosuna döviz kuru şu anda 33,639, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Hollanda Antilleri parası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.002 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hollanda Antilleri parası Dominik pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 33,699 (11-11-2024) ile en düşük değeri 33,609 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.230 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Hollanda Antilleri guldeninden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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