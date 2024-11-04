История обменного курса армянский драм–тихоокеанские франки

Обменный курс армянских драма/тихоокеанские франки сейчас составляет 0,286, отражая изменение в размере 0.396% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.752% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,287, и минимумом, равным 0,282, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.097%.