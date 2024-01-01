20 армянских драмов в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте AMD в XCD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = $0,006979 XCD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к XCD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XCD
1 AMD в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00700,0070
Низкий0,00690,0069
В среднем0,00700,0070
Изменение0.01%0.33%
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Соотношение 1 AMD к XCD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к XCD составил 0,0070, а минимальный — 0,0069. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0070. Изменение курса AMD к XCD в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к XCD составил 0,0070, а минимальный — 0,0069. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0070. Изменение курса AMD к XCD в процентном соотношении составило 0.33.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Восточнокарибский доллар
1 AMD0,00698 XCD
5 AMD0,03489 XCD
10 AMD0,06979 XCD
20 AMD0,13957 XCD
50 AMD0,34893 XCD
100 AMD0,69787 XCD
250 AMD1,74467 XCD
500 AMD3,48933 XCD
1000 AMD6,97866 XCD
2000 AMD13,95732 XCD
5000 AMD34,89330 XCD
10000 AMD69,78660 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Армянский драм
1 XCD143,29400 AMD
5 XCD716,47000 AMD
10 XCD1 432,94000 AMD
20 XCD2 865,88000 AMD
50 XCD7 164,70000 AMD
100 XCD14 329,40000 AMD
250 XCD35 823,50000 AMD
500 XCD71 647,00000 AMD
1000 XCD143 294,00000 AMD
2000 XCD286 588,00000 AMD
5000 XCD716 470,00000 AMD
10000 XCD1 432 940,00000 AMD