История обменного курса армянский драм–восточно-карибские доллары

Обменный курс армянских драма/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.202% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,007, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.644%.