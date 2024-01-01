5 армянских драмов в украинские гривны

Сконвертируйте AMD в UAH по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₴0,1064 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 AMD в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10650,1065
Низкий0,10550,1051
В среднем0,10600,1058
Изменение0.38%1.20%
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Соотношение 1 AMD к UAH

За последние 30 дней максимальный курс AMD к UAH составил 0,1065, а минимальный — 0,1055. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1060. Изменение курса AMD к UAH в процентном соотношении составило 0.38.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к UAH составил 0,1065, а минимальный — 0,1051. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1058. Изменение курса AMD к UAH в процентном соотношении составило 1.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Украинская гривна
1 AMD0,10636 UAH
5 AMD0,53182 UAH
10 AMD1,06363 UAH
20 AMD2,12726 UAH
50 AMD5,31815 UAH
100 AMD10,63630 UAH
250 AMD26,59075 UAH
500 AMD53,18150 UAH
1000 AMD106,36300 UAH
2000 AMD212,72600 UAH
5000 AMD531,81500 UAH
10000 AMD1 063,63000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Армянский драм
1 UAH9,40177 AMD
5 UAH47,00885 AMD
10 UAH94,01770 AMD
20 UAH188,03540 AMD
50 UAH470,08850 AMD
100 UAH940,17700 AMD
250 UAH2 350,44250 AMD
500 UAH4 700,88500 AMD
1000 UAH9 401,77000 AMD
2000 UAH18 803,54000 AMD
5000 UAH47 008,85000 AMD
10000 UAH94 017,70000 AMD