Армянские драмы в таджикские сомони

Сконвертируйте AMD в TJS по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = SM0,02757 TJS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к TJS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 AMD в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02760,0276
Низкий0,02740,0273
В среднем0,02750,0275
Изменение-0.09%0.57%
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Соотношение 1 AMD к TJS

За последние 30 дней максимальный курс AMD к TJS составил 0,0276, а минимальный — 0,0274. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0275. Изменение курса AMD к TJS в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к TJS составил 0,0276, а минимальный — 0,0273. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0275. Изменение курса AMD к TJS в процентном соотношении составило 0.57.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

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AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Таджикский сомони
1 AMD0,02757 TJS
5 AMD0,13784 TJS
10 AMD0,27568 TJS
20 AMD0,55136 TJS
50 AMD1,37841 TJS
100 AMD2,75681 TJS
250 AMD6,89203 TJS
500 AMD13,78405 TJS
1000 AMD27,56810 TJS
2000 AMD55,13620 TJS
5000 AMD137,84050 TJS
10000 AMD275,68100 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Армянский драм
1 TJS36,27380 AMD
5 TJS181,36900 AMD
10 TJS362,73800 AMD
20 TJS725,47600 AMD
50 TJS1 813,69000 AMD
100 TJS3 627,38000 AMD
250 TJS9 068,45000 AMD
500 TJS18 136,90000 AMD
1000 TJS36 273,80000 AMD
2000 TJS72 547,60000 AMD
5000 TJS181 369,00000 AMD
10000 TJS362 738,00000 AMD