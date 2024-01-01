История обменного курса армянский драм–таджикские сомони

Обменный курс армянских драма/таджикские сомони сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере -0.191% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.468% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/таджикские сомони колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,027, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.452%.