История обменного курса армянский драм–доллары Соломоновых островов

Обменный курс армянских драма/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,021, отражая изменение в размере -0.501% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.492% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,022, и минимумом, равным 0,021, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.824%.