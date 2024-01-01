100 армянских драмов в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте AMD в NIO по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = C$0,09513 NIO

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к NIO

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NIO
1 AMD в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09540,0954
Низкий0,09470,0945
В среднем0,09500,0950
Изменение-0.02%0.18%
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Соотношение 1 AMD к NIO

За последние 30 дней максимальный курс AMD к NIO составил 0,0954, а минимальный — 0,0947. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0950. Изменение курса AMD к NIO в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к NIO составил 0,0954, а минимальный — 0,0945. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0950. Изменение курса AMD к NIO в процентном соотношении составило 0.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Никарагуанская кордоба
1 AMD0,09513 NIO
5 AMD0,47566 NIO
10 AMD0,95133 NIO
20 AMD1,90265 NIO
50 AMD4,75663 NIO
100 AMD9,51326 NIO
250 AMD23,78315 NIO
500 AMD47,56630 NIO
1000 AMD95,13260 NIO
2000 AMD190,26520 NIO
5000 AMD475,66300 NIO
10000 AMD951,32600 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Армянский драм
1 NIO10,51160 AMD
5 NIO52,55800 AMD
10 NIO105,11600 AMD
20 NIO210,23200 AMD
50 NIO525,58000 AMD
100 NIO1 051,16000 AMD
250 NIO2 627,90000 AMD
500 NIO5 255,80000 AMD
1000 NIO10 511,60000 AMD
2000 NIO21 023,20000 AMD
5000 NIO52 558,00000 AMD
10000 NIO105 116,00000 AMD