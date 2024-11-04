История обменного курса армянский драм–монгольские тугрики

Обменный курс армянских драма/монгольские тугрики сейчас составляет 8,806, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.221% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 8,848, и минимумом, равным 8,770, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.879%.