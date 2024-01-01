500 армянских драмов в марокканские дирхамы

Сконвертируйте AMD в MAD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = د.م.0,02560 MAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 AMD в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02560,0256
Низкий0,02530,0248
В среднем0,02550,0252
Изменение0.83%1.15%
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Соотношение 1 AMD к MAD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к MAD составил 0,0256, а минимальный — 0,0253. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0255. Изменение курса AMD к MAD в процентном соотношении составило 0.83.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к MAD составил 0,0256, а минимальный — 0,0248. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0252. Изменение курса AMD к MAD в процентном соотношении составило 1.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Марокканский дирхам
1 AMD0,02560 MAD
5 AMD0,12802 MAD
10 AMD0,25604 MAD
20 AMD0,51209 MAD
50 AMD1,28022 MAD
100 AMD2,56043 MAD
250 AMD6,40108 MAD
500 AMD12,80215 MAD
1000 AMD25,60430 MAD
2000 AMD51,20860 MAD
5000 AMD128,02150 MAD
10000 AMD256,04300 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Армянский драм
1 MAD39,05600 AMD
5 MAD195,28000 AMD
10 MAD390,56000 AMD
20 MAD781,12000 AMD
50 MAD1 952,80000 AMD
100 MAD3 905,60000 AMD
250 MAD9 764,00000 AMD
500 MAD19 528,00000 AMD
1000 MAD39 056,00000 AMD
2000 MAD78 112,00000 AMD
5000 MAD195 280,00000 AMD
10000 MAD390 560,00000 AMD