2 000 армянских драмов в ямайские доллары

Сконвертируйте AMD в JMD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = J$0,4090 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JMD
1 AMD в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41010,4101
Низкий0,40630,4024
В среднем0,40810,4061
Изменение0.32%1.43%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к JMD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к JMD составил 0,4101, а минимальный — 0,4063. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4081. Изменение курса AMD к JMD в процентном соотношении составило 0.32.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к JMD составил 0,4101, а минимальный — 0,4024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4061. Изменение курса AMD к JMD в процентном соотношении составило 1.43.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к JMD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Ямайский доллар
1 AMD0,40903 JMD
5 AMD2,04517 JMD
10 AMD4,09033 JMD
20 AMD8,18066 JMD
50 AMD20,45165 JMD
100 AMD40,90330 JMD
250 AMD102,25825 JMD
500 AMD204,51650 JMD
1000 AMD409,03300 JMD
2000 AMD818,06600 JMD
5000 AMD2 045,16500 JMD
10000 AMD4 090,33000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Армянский драм
1 JMD2,44479 AMD
5 JMD12,22395 AMD
10 JMD24,44790 AMD
20 JMD48,89580 AMD
50 JMD122,23950 AMD
100 JMD244,47900 AMD
250 JMD611,19750 AMD
500 JMD1 222,39500 AMD
1000 JMD2 444,79000 AMD
2000 JMD4 889,58000 AMD
5000 JMD12 223,95000 AMD
10000 JMD24 447,90000 AMD