1 армянский драм в гонконгские доллары

Сконвертируйте AMD в HKD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = $0,02010 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 AMD в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02010,0202
Низкий0,02000,0200
В среднем0,02010,0201
Изменение0.08%0.03%
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Соотношение 1 AMD к HKD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к HKD составил 0,0201, а минимальный — 0,0200. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0201. Изменение курса AMD к HKD в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к HKD составил 0,0202, а минимальный — 0,0200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0201. Изменение курса AMD к HKD в процентном соотношении составило 0.03.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Гонконгский доллар
1 AMD0,02010 HKD
5 AMD0,10048 HKD
10 AMD0,20095 HKD
20 AMD0,40191 HKD
50 AMD1,00477 HKD
100 AMD2,00953 HKD
250 AMD5,02383 HKD
500 AMD10,04765 HKD
1000 AMD20,09530 HKD
2000 AMD40,19060 HKD
5000 AMD100,47650 HKD
10000 AMD200,95300 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Армянский драм
100 HKD4 976,28000 AMD
200 HKD9 952,56000 AMD
300 HKD14 928,84000 AMD
500 HKD24 881,40000 AMD
1000 HKD49 762,80000 AMD
2000 HKD99 525,60000 AMD
2500 HKD124 407,00000 AMD
3000 HKD149 288,40000 AMD
4000 HKD199 051,20000 AMD
5000 HKD248 814,00000 AMD
10000 HKD497 628,00000 AMD
20000 HKD995 256,00000 AMD