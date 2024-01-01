5 000 армянских драмов в бахрейнские динары

Сконвертируйте AMD в BHD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = .د.ب0,0009745 BHD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BHD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BHD
1 AMD в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0010
Низкий0,00100,0010
В среднем0,00100,0010
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 AMD к BHD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BHD составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса AMD к BHD в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BHD составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса AMD к BHD в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Бахрейнский динар
1 AMD0,00097 BHD
5 AMD0,00487 BHD
10 AMD0,00974 BHD
20 AMD0,01949 BHD
50 AMD0,04872 BHD
100 AMD0,09745 BHD
250 AMD0,24361 BHD
500 AMD0,48723 BHD
1000 AMD0,97445 BHD
2000 AMD1,94891 BHD
5000 AMD4,87227 BHD
10000 AMD9,74454 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Армянский драм
1 BHD1 026,22000 AMD
5 BHD5 131,10000 AMD
10 BHD10 262,20000 AMD
20 BHD20 524,40000 AMD
50 BHD51 311,00000 AMD
100 BHD102 622,00000 AMD
250 BHD256 555,00000 AMD
500 BHD513 110,00000 AMD
1000 BHD1 026 220,00000 AMD
2000 BHD2 052 440,00000 AMD
5000 BHD5 131 100,00000 AMD
10000 BHD10 262 200,00000 AMD