История обменного курса албанский лек–узбекские сомы

Обменный курс албанских лека/узбекские сомы сейчас составляет 139,952, отражая изменение в размере -0.433% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/узбекские сомы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 142,316, и минимумом, равным 139,186, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.747%.