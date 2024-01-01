История обменного курса албанский лек–уругвайские песо

Обменный курс албанских лека/уругвайские песо сейчас составляет 0,461, отражая изменение в размере 0.317% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.352% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/уругвайские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,463, и минимумом, равным 0,452, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.086%.