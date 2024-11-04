История обменного курса албанский лек–сьерра-леонские леоне

Обменный курс албанских лека/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 248,475, отражая изменение в размере 0.251% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.629% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 254,877, и минимумом, равным 246,768, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.305%.