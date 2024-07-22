阿爾巴尼亞列克兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌塞拉里昂列昂的匯率目前為244.837，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.201%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見246.013，並在24-07-2024低見242.971。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.638%。