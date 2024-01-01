История обменного курса албанский лек–сейшельские рупии

Обменный курс албанских лека/сейшельские рупии сейчас составляет 0,151, отражая изменение в размере 1.214% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.652% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,166, и минимумом, равным 0,147, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 9.045%.