История обменного курса албанский лек–парагвайские гуарани

Обменный курс албанских лека/парагвайские гуарани сейчас составляет 85,371, отражая изменение в размере -0.615% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.173% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 87,149, и минимумом, равным 84,919, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.749%.