阿爾巴尼亞列克兌巴拉圭瓜拉尼匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌巴拉圭瓜拉尼的匯率目前為81.936，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.203%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌巴拉圭瓜拉尼的匯率波動，在21-07-2024高見82.232，並在23-07-2024低見81.685。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.266%。